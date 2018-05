Polska Fundacja Narodowa zapłaci, żeby Amerykanie wiedzieli więcej o Katyniu

Jak wyjaśniał wiceprezes PFN Maciej Świrski projekt obejmuje między innymi granty w USA dla polskich badaczy, którzy na podstawie źródeł amerykańskich, dostępnych chociażby na uniwersytetach, będą analizować historię komunizmu w Polsce. Efekty badań mają być publikowane w Stanach Zjednoczonych dzięki pomocy Fundacji Pamięci Ofiar Komunizmu.



Projekt jest zaplanowany na kilka lat. Granty co roku na okres 10 miesięcy może otrzymać dwóch badaczy - jeden doświadczony na poziomie doktorskim, a drugi początkujący. Ich beneficjenci mają też brać udział w konferencjach międzynarodowych i amerykańskich poświęconych tej tematyce. Zdaniem Macieja Świrskiego projekt jest potrzebny ze względu na małą wiedzę społeczeństwa i elit amerykańskich o historii komunizmu w naszym kraju, jako przykład podał ostatnie wydarzenia związane z Pomnikiem Katyńskim w Jersey City.

Badania obejmują okres od rewolucji w Rosji i wojny polsko-bolszewickiej, poprzez okupację sowiecką, aż do obalenia systemu totalitarnego i transformacji kraju po 1989 roku. Organizatorzy planują zakończenie pierwszego roku projektu 30 czerwca 2019 roku.



Victims of Communism Memorial Foundation to prywatna organizacja non-profit, powołana przez amerykański Kongres w 1993 roku. Jej podstawowym celem jest edukacja i szerzenie wiedzy na temat historii, aspektów prawno-gospodarczych i ideologii systemów komunistycznych na świecie, co ma służyć między innymi budowaniu świadomości o zbrodniach i skutkach reżimów totalitarnych. Fundacja od 1999 roku wyróżnia też wybitnych działaczy, którzy zasłużyli się w walce przeciwko systemowi komunistycznemu, Medalem Wolności. Wyróżnienie otrzymało dotychczas kilku Polaków, na przykład św. Jan Paweł II, Lech Wałęsa, czy Anna Walentynowicz.