Narodowy Instytut Wolności dostał wyjątkowy prezent od rządu. Nowy budżet robi wrażenie

czytakczynie12 2 godziny temu Oceniono 16 razy 16

W pale się nie mieści. Ten rząd nie ma wstydu. Na wszystko jest na Pierdziewiczów i innych Miśków , na ławki grające, strzelnice, 500+ także dla zamożnych, a niepełnoprawni im śmierdzą. Brak wstydu, co za ludzie, a głupi suweren nadal ufa tym .... ech. skoro tak strasznie potraktowali najbardziej pokrzywdzonych i ludzi na wózkach karali nawet brakiem powietrza to co zrobią z nami z "gorszym sortem. Już pewien policjant na pytanie pana Borusewicza :czy strzelałby gdyby dostał taki rozkaz to jakiś "Kulson" powiedział, że tak. Do tego doszło. Silne chamidła maja gdzieś słabych, ale to ci słabi, ale dobrzy ludzie są solą naszej Ojczyzny. "Warto być przyzwoitym".