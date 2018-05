"Żona wymierzy sprawiedliwość". Zakłopotanie w PiS po ujawnieniu rzekomego romansu posła Pięty

- Ludzie lubią czytać takie historie. Porzucona kobieta potrafi wiele - uśmiecha się jeden z kolegów Pięty z szeregów klubu PiS. Nie chciałby być teraz w skórze Pięty, który jest żonaty i ma dzieci.

Tabloid napisał, że poseł PiS wdał się przed rokiem w romans z kobietą poznaną na rocznicy katastrofy smoleńskiej. Następnie miał obiecywać jej, że zostawi żonę dla kochanki, ale nie dotrzymał słowa. Gazeta zamieściła wiele wiadomości rzekomo wymienionych przez posła z kobietą.

Stanisław Pięta jest jastrzębiem wśród konserwatystów w PiS. Nasz rozmówca z PiS przyznaje:

Większa zgodność słów z czynami by się tutaj przydała. W polityce niestety ta zgodność pozostawia wiele do życzenia. Poseł i inni politycy powinni być jak żona cezara, choć oczywiście te żony też bywały różne.

Stanisław Pięta zasiada w komisji śledczej ds. afery Amber Gold i sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Jego kariera nabrała rozpędu w tej kadencji, więc twierdzenia tabloidu o jego romansie są wybitnie nie na rękę partii.

Rozmówca z obozu „dobrej zmiany” szuka sposobu na tłumaczenie kolegi: - Pięta jest człowiekiem frontowym, więc ma przyjaciół i przeciwników. Szukanie haków i prowokacje mogą się zdarzać.

Nie przesądza jednak o winie posła.

Inny kolega z PiS podkreśla w rozmowie z nami, że teraz wymierzanie sprawiedliwości należy pozostawić żonie Pięty. Potem jednak przyjdzie czas na partię. Najpierw jednak załamuje ręce nad tą historią.

Stanisław Pięta poniesie karę?

Co począć z tym tematem? Rozmówca z PiS: - To nie jest pierwszy podobny przypadek. Do klubu należy przecież poseł Łukasz Zbonikowski.

Obyczajowa historia posła Zbonikowskiego też była wiele razy opisywana w mediach - tam do sprawy zdrady i konfliktu małżonków doszła też sprawa o nękanie i walka o majątek. Nasz rozmówca w PiS wskazuje jednak na twarde realia polityki w Sejmie, w którym trzeba mieć większość i to bezpieczną, a obyczajowe historie są na drugim planie. - Szale są ważne - podkreśla.

Wcale to nie znaczy, jak przekonują nasi rozmówcy, że Pięcie ta historia ujdzie na sucho. O ile bowiem w tej kadencji może być spokojny o mandat posła, to „sprawdzam” partia powie i ostatecznie oceni jego postawę moralną przy układaniu list wyborczych przed kolejnymi wyborami do Sejmu (na jesieni 2019 r.).

Dla porównania: gdy obyczajowa historia posła Zbonikowskiego wybuchła w 2015 r., gdy listy były zamknięte, to partia cofnęła rekomendację dla niego, ale gdy mimo to zdobył mandat, to i tak się znalazł (i do dziś jest) w klubie PiS.

Nasz rozmówca z PiS nie kryje, że podobne obyczajowe historie zdarzają się we wszystkich formacjach, ale - podkreśla - akurat PiS-owi mogą one zaszkodzić najbardziej.

Nasz konserwatywny elektorat jest bardziej wrażliwy na skandale obyczajowe i romanse

- zaznacza.

Stanisław Pięta: To atak na moją osobę

Co na całą aferę sam zainteresowany? - W tej sprawie wydam oświadczenie. Uważam to za atak na moją osobę - mówi nam poseł, ale nie precyzuje, kto go zaatakował.

- Zaprzecza pan tym doniesieniom? - dopytujemy. - Wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem - ucina Stanisław Pięta.