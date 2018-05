Jarosław Kaczyński za "kilkanaście dni" opuści szpital. "Ma podawane leki, jest leczony"

martha.wise godzinę temu Oceniono 30 razy 28

Adaś Bielan wierna kopia prezesa, "wie ale nie powie" kto konkretnie rozsiewa plotki o chorobach Kaczyńskiego.



Mąż miał operowane kolana. Po trzech dniach był w domu.

Pan prezes nie ma nikogo, kto by się nim zajął więc zamiast płacić za opiekę naciąga społeczeństwo na koszty opieki pooperacyjnej w szpitalu. Zajmuje cenne łóżko by nie wydać paru groszy. Ile osób nie jest leczona by pan prezes miał zapewnioną obsługę hotelową w państwowym szpitalu?

Chyba, że wdało się jakieś paskudne zakażenie wymagające wielotygniowego leczenia (gdzie antybiotyki nie działają) i pobyt w szpitalu jest konieczny. W tym przypadku zwracam honor.