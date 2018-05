Morawiecki podsumował protest w Sejmie. "Takie gierki i awantury nie będą tolerowane"

6nine9 godzinę temu Oceniono 54 razy 40

Ten koleś to niesamowity oszust i klamca.

Zyski z vat to może 5-8 mld zl, n dobrze o tym wie. Dzieki narzędziom fiskalnym przygotowanym przez poprzedników. Kto umie liczyć i myśleć wie o tym, on też.

Ale jego elektorat to ciemny lud ktory sam nie myśli qlbo nie zna się na ekonomii. Klamstwo powtarzóne 100 razy staje się prawdą.... to Goebbels?