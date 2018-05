Sojusz o. Rydzyka z hodowcami norek. Zakonnik uderza "Zaćmieniem" w "ekoterrorystów" i PiS

Film przekonuje, że ten biznes to 2,5 mld zł rocznie i 50 tys. miejsc pracy, a "ekoterroryści" i "bezrozumni politycy" z PiS chcą zaszlachtować polską branżę futrzarską.

Gdy rozmawiałem z Krzysztofem Czabańskim, mówił tak: Bzdura lobbystów, którzy mają teraz miliony do stracenia. Są skuteczni - mają swoje pseudoinstytuty naukowe, a nawet media. Mówią, że branża futrzarska to perła w koronie polskiego rolnictwa, ale w rzeczywistości to sektor marginalny i na dodatek bardzo szkodliwy.

Rzecz nieprzypadkowa - o. Tadeusz decyduje

Takie rzeczy w mediach redemptorysty dzieją się nieprzypadkowo. O. Tadeusz Rydzyk i Szczepan Wójcik dobrze się znają i lubią. A teraz zakonnik wspiera branżę, w której Wójcik jest potentatem. W walce z projektem ustawy o ochronie zwierząt, którą osobiście poparł Jarosław Kaczyński, są tandemem. Jej projekt powstawała zresztą we współpracy i w oparciu o ten stworzony wcześniej przez ekologów, których film posądza o "ekoterroryzm".

Film "Zaćmienie - czy Polska zda egzamin z człowieczeństwa?" jest bardzo sugestywny i profesjonalnie nakręcony. Za jego produkcją stoi właśnie Szczepan Wójcik i jego Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia - organizacja, która ma wspierać rolnictwo, a w praktyce hodowców zwierząt futerkowych. To mocne uderzenie lobby hodowców wespół z o. Rydzykiem w plany zakazania takich hodowli.

Kolejna salwa w wojnie o futra

Film to kolejna odsłona walki o futra. Poprzednie to Marsz Świętego Huberta i konferencja naukowa, którą przy tej okazji organizowano. PiS zakazało maszerowania swoim posłom, a konferencję w Senacie skasowano - przeniesiono ją więc w pośpiechu na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Mimo tak ostrej kontry ze strony Nowogrodzkiej i samego Jarosława Kaczyńskiego, o. Rydzyk nie pękł, czego dowodem są teraz kolejne emisje filmu, który bije w ustawę, oczko w głowie prezesa.

Wymowa filmu: Bóg uczynił ziemię poddaną człowiekowi, zabijanie dla futer jest OK

W filmie narratorem jest m.in. mała dziewczynka. Wymowa prawie godzinnego filmu w skrócie jest taka: Bóg uczynił ziemię poddaną człowiekowi, więc zakaz hodowli zwierząt na futra to pogaństwo i ekoterroryzm, a w ogóle to w Polsce pozwala się zabijać dzieci poprzez aborcję, a chce się zakazać uboju norek czy lisków, by potem jeszcze zrobić tak samo ze świniami i kurczakami.

Lektorka ostrzega przed "fałszywymi ideologiami", a więc - widocznymi na zdjęciach w tle - paradami mniejszości seksualnych, czarnymi marszami, a także ateizmem. Leitmotivem filmu jest zderzenie: planowany zakaz hodowli futerkowców i prawo do legalnej aborcji. - Fałszywe ideologie wywróciły świat - ocenia dziewczynka.

Lektorka mówi też, że "prawa zwierząt postawili ponad ludzkimi". Obrazkom z demonstracji wymierzonych w branżę futrzarską towarzyszy złowroga muzyką. - Człowieka nazwali rakiem planety - pada zdanie.

Ksiądz ekspertem od futerkowców

Czołowym ekspertem jest ks. prof. Tadeusz Guz, który twierdzi, że "ekoterroryści" pod płaszczykiem ochrony roślin i zwierząt "dążą do detronizacji człowieka, czyli redukują człowieka jako człowieka do zwierzęcia, natomiast zwierzę wstawiają w miejsce człowieka". Kolejnym znawcą jest red. Witold Gadowski (zajmujący się głównie służbami specjalnymi, dziennikarz "Gazety Polskiej"), który podkreśla, że "ekoterroryści" zgadzają się na zabijanie poczętego człowieka, ale nie godzą na uśmiercanie "pieska, kotka, świnkę, krówki czy konia". Według niego "ekoterroryści" działają w imię interesów Rosji, Niemiec i dużych zagranicznych koncernów.

Co ciekawe, ks. Guz i o. Rydzyk mówią niemal to samo o "neomarksiźmie" i nowej lewicy. Ich wniosek: zakaz zabijania zwierząt na futra to pogaństwo.

Fermy skrzą się słomą

Same fermy zwierząt futerkowych są przedstawione jako lśniące, nowe, ze ładnego drewna - skrzą się słomą. Lektor (młoda kobieta) przekonuje: - Niemcy są światowym potentatem w produkcji samochodów dobrych marek. Francja jest znana z produkcji serów i win. Japończycy są cenieni za technologię. Natomiast Polska jest potentatem w produkcji wysokiej jakości futer.

W rozmowie ze mną Czabański przekonywał tymczasem, że mieszkańcy wsi, w których ulokowano fermy, są degradowane, bo w powietrzu jest fetor, ścieki trafiają do w ziemi, a ludzie się wyprowadzają, ceny gruntów i majątków spadają. - Wiem, że tym projektem naruszamy wiele interesów - podkreśla.

Żona twórcy "Zaćmienia..." też występuje w tym filmie

Hodowczyni zwierząt futerkowcyh Danuta Wójcik (prywatnie żona twórcy filmu i również hodowcy Szczepana Wójcika) - narzeka, że w Sejmie jest ustawa zakazująca hodowli, gdy tymczasem na głowie są kredyty, zwłaszcza w polskich bankach spółdzielczych.

Z odsieczą przybywa ks. prof. Guz, który z pozycji teologicznych przekonuje: - Pan Bóg powołał świat zwierząt i roślin, cały wszechświat ze względu na człowieka, czyli podporządkował wszechświat człowiekowi, poddał mu pod jego panowanie, dał mu do dyspozycji. (...) Człowiek ma prawo do hodowli zwierząt. Ma prawo do zabicia zwierzęcia w celach odżywiania człowieka, ochrania człowieka czy ubrania człowieka w taki czy inny sposób. Żadne państwo, które jest rozumne, nie może tego typu działalności człowieka, jak hodowla zwierząt futerkowych, ograniczać. Bo wtedy takie państwo staje się państwem irracjonalnym, bezrozumnym. Mam tyle nadziei, że nie sądzę, żeby w Polsce byli bezrozumni politycy, którzy chcieliby państwa antyrozumnego.

Wykorzystano słowa Jana Pawła II

W filmie wykorzystano - odtworzone z taśmy - słowa Jan Paweł II: Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć.

Jednym z czarnych charakterów w filmie jest poseł Krzysztof Czabański, który jest głównym - obok Jarosława Kaczyńskiego - orędownikiem ustawy o ochronie zwierząt i zakazu hodowli na futra.

Subtelniej uderza w prezesa PiS pokazując, jak przyjmuje on w swoim gabinecie ekologów. W narracji branży futrzarskiej J. Kaczyński dał się zmanipulować "ekoterrorystom" i "lewakom". A zwłaszcza Krzysztofowi Czabańskiemu (prywatnie wegetarianinowi), którego córka zna się z prezesem fundacji Viva - to dla niej Kaczyński nagrał swoje słowa poparcia dla ustawy.

Z naszych informacji wynika, że Jarosław Kaczyński osobiście zażyczył sobie, aby to jego podpis był pierwszym pod projektem ustawy o ochronie zwierząt.

Uderzenie w fundacje prozwierzęce

Produkcja puszczana po raz kolejny w TV Trwa bije w fundacje Otwarte Klatki i Viva. - W akcje Otwartych Klatek czy Vivy włączyli się celebryci znani z uczestnictwa we wszelkiego rodzaju strajkach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Polsce - mówi narrator.

Nie zabrakło też ludzi najbliższych byłemu ministrowi prof. Janowi Szyszce: Marceliny Puchalskiej (to ona organizowała Marsz Świętego Huberta - ten, w którym władze PiS zakazały swoim posłom iść), ks. Tomasz Duszkiewicz (myśliwy, prywatnie przyjaciel Szyszki, zatrudniony w Lasach Państwowych). Pojawił się też i sam Szyszko - krótko, ale dosadnie.

Jan Szyszko: "ekoterrorystami" powinny się zająć służby specjalne

Część filmu poświecono działaniom "ekoterrorystów" w Puszczy Białowieskiej. Z mocnym oskarżeniem wyszedł właśnie Szyszko. - Za tym (walną z wycinką w puszczy - red.) stoi ideologia. Z jednej strony stoją ludzie, którzy tu protestują. Myślę, że - przynajmniej docierają do mnie takie informacje - to są ludzie, którzy dostają dosyć dobry ekwiwalent za to, że tutaj protestują. Ale z drugiej strony ktoś to finansuje. Ale jednym i drugim powinny się zająć służby specjalne. To nie ulega wątpliwości - mówi.