Antoni Macierewicz na przysiędze WOT. Ostrzegał przed "zielonymi ludzikami"

Antoni Macierewicz na przysiędze WOT dodał, że w dzisiejszych czasach potrzebna jest nie tylko siła militarna, ale przede wszystkim "siła woli, siła świadomości narodowej, siła ducha" – to one mają decydować o tym, czy czy państwo jest niepodległe.

Antoni Macierewicz do żołnierzy WOT

Antoni Macierewicz przestrzegł również żołnierzy przed potencjalnymi niebezpieczeństwami : "to co nazywamy wojną hybrydową zaczyna się od propagandy, zaczyna się od kłamstwa, potwarzy. Potem przychodzą "zielone ludziki", potem przychodzi broń, potem przychodzi starcie zbrojne. Wy będziecie wystawieni na wszystkie te niebezpieczeństwa i będzie musieli być zdolni im się przeciwstawić" - cytuje wpolityce.pl.

Przysięga WOT w Mielcu

WOT to jedna z pięciu części Sił Zbrojnych naszego kraju. Do jej utworzenia doszło 1 stycznia 2017 roku. Z dniem 29 marca Dowództwo WOT stało się gotowe do działania 29 marca tego samego roku i przejęło władzę nad trzema brygadami: W Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku.

Żeby stać się żołnierzem WOT należy przejść szkolenie wstępne – 16-dniowe dla tych, którzy nie byli w wojsku i 8-dniowe dla rezerwistów.

W weekend w Mielcu przysięgę złożyło 99 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady WOT. W strukturach WOT służbę pełni obecnie ponad 10 tys. żołnierzy.

List od premiera i szefa MON

Mateusz Morawiecki również zwrócił się do ślubujących żołnierzy. Zrobił to jednak za pomocą listu. „Wojska Obrony Terytorialnej, najmłodsze z rodzajów sił zbrojnych RP, mają ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.” – takim nagłówkiem rozpoczął premier. Według niego ta formacja, będąca częścią obrony terytorialnej, świetnie wypełnia swą dewizę, która brzmi "zawsze gotowi, zawsze blisko".

List z okazji przysięgi WOT napisał również Mariusz Błaszczak. "Swoim zaangażowaniem i poświęceniem wykazanym podczas intensywnego szkolenia dowiedliście, że prawo do noszenia żołnierskiego munduru traktujecie, jako osobisty obowiązek, przywilej i zaszczyt" – podkreślił obecny szef MON. Ze słowami „życzę (wam) powodzenia w podejmowanych działaniach” skierował się do żołnierzy również Marek Kuchciński, obecny marszałek Sejmu.