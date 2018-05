Co zeznawał Antoni Macierewicz? Opublikowano fragmenty nieautoryzowanej biografii

dama_z_bagien 3 godziny temu Oceniono 44 razy 42

Zawsze mówiłam, że to rosyjski agent , który udaje wariata , bo tak jest najłatwiej działać. Zniszczył armię, zwalniając najlepszych generałów, wycofał się z zakupu caracali, niczego dla wojska nie kupił a roztrwonił całkiem pokaźną sumkę ...na co ja się pytam ? Kiedy rozbił się prezydencki samolot, to pierwszy był gotowy do ucieczki ....oczywiście najpierw był obiadek u Putina...a potem miał czelność krytykować zachowanie innych polityków , prowadził durne komisje do spraw katastrofy, które wyłudziły następne ogromne pieniądze...I tak na koniec - gdzie obiecane procesy po wydaniu książki Pana Piątka opisującej całą szemraną działalność tego polityka ? Cisza , bo tam jest cała prawda o Antku.