Krzysztof Brejza zgłosił usiłowanie zabójstwa rodziny. Po pożarze przy jego kamienicy

bojowniczka_hybrydowa 18 minut temu Oceniono 7 razy 5

Nie ma absolutnie żadnego znaczenia czy podpalenie było zwykłym chuligaństwen napranego janusza czy atakiem wymierzonym w Pana Posła i Jego Rodzinę. Kulsony JUŻ powinny założyć, że to drugie, Panu Posłowi i Jego Roidzinie zapewnić ochronę i w trybie pilnym znaleźć sprawców. Oczywiście nie we wolsce, tylko w normalnym kraju. Bo we wolsce to się robi zadymę z opluciem drzwi. W tym obuwniczy jest znakomity. TYLKO w tym.