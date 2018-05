Jerzy Owsiak przekonuje protestujących: "Nie pokonano Was!". I dodaje, że stworzono im getto

Opiekunowie osób niepełnosprawnych zawieszają trwający od 40 dni protest w Sejmie. Wstępnie tłumaczyli, że jest to wypadkowa wielu czynników - troski o zdrowie swoich dzieci, przekonania, że nie ma szans na dalszy dialog z rządem czy odcięcia ich od mediów, wind i łazienek. Strajkujący zaczęli rozważać przerwanie protestu po szarpaninie ze Strażą Marszałkowską.

Jerzy Owsiak: Nie pokonano Was!

Wielu obserwatorów protestu - w tym Janina Ochojska, która podejmowała w tym czasie próby wejścia do Sejmu - uważa, że chociaż rząd nie spełnił próśb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ich trud nie poszedł na marne. Podobnego zdania jest Jerzy Owsiak. We wpisie na Facebooku przekonuje: "Do protestujących w Sejmie - nie pokonano Was!".

Nie zostaliście pokonani, mimo że musieliście mierzyć się z gettem, jakie stworzone zostało przez państwo polskie na terenie gmachu parlamentu, który należy do nas wszystkich

- tłumaczy szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodaje, że protestujący są odważni i "prawdziwie wielcy" oraz, że chyli czoła przed każdym z nich - tymi, którzy spędzili "nieprawdopodobnie długi czas w tych strasznych warunkach w gmachu parlamentu" i tymi, którzy "na co dzień walczą ze swoją i swoich najbliższych niepełnosprawnością w państwie, które nie okazuje im żadnej 'przyjaźni'".

Jerzy Owsiak: Cześć i chwała Bohaterom

Janka Ochojska powiedziała – cześć i chwała Bohaterom! Nie myślałem, że we współczesnej Polsce, która z takim trudem wywalczyła swoją wolność, te słowa znowu zostaną użyte w stosunku do ludzi, którzy na naszych walczą o należne im prawa. Cześć i chwała Bohaterom!

- podsumował Jurek Owsiak.

Protest niepełnosprawnych w Sejmie

Protest osób niepełnosprawnych trwał 40 dni. Strajkujący domagają się comiesięcznego dodatku w wysokości 500 zł. Propozycje rządu, dotyczące m.in. podniesienia renty socjalnej i ułatwienia dostępu do sprzętu medycznego, nie usatysfakcjonowały protestujących. Wcześniej zapowiadali, że dopóki rząd nie spełni tego postulatu, nie zamierzają opuszczać Sejmu.