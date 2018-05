Rachoń przestraszył się kolejnej wpadki w TVP Info? Na wizji "zaapelował do paskowych"

W ubiegłą niedzielę na pasku TVP Info podczas programu Woronicza 17 pojawił się napis "Timmermans opowiada za przestrzeganie ról of law" (rule of law). Ta pomyłka wzbudziła dużą wesołość komentatorów, ale też skłoniła do debaty na temat kompetencji osób, które realizują program.

Były marszałek Sejmu z SLD Jerzy Wenderlich, który był też autorem ubiegłotygodniowego cytatu, znów rzucił hasło w języku angielskim - "nobody's perfect" (and. nikt nie jest idealny). Zareagował na to prowadzący program Michał Rachoń

Apeluję do naszych paskowych. "Nobody's perfect" pisze się tak, jak się pisze, a nie tak, jak... Wszystko wiemy. Internauci wszyscy wiedzą.

Jerzy Wenderlich w zeszłym tygodniu też mówił po angielsku - dodał Rachoń.

- Znowu pułapkę przygotowałem na tych, którzy piszą paski. Wybaczcie mi, kochani - żartował polityk SLD.