Były prezes PAN o proteście w Sejmie. "Nie może trwać w nieskończoność, trzeba usunąć siłą"

ulisses-achaj 2 godziny temu Oceniono 55 razy 45

Odkąd usłyszałem jego wypowiedzi w sprawie katastrofy w Smoleńsku, nie miałem złudzeń. Ten pan to konformista. Gotów powiedzieć prawie wszystko, co wladza chce. Pozuje na "obiektywnego" , no i ma autorytet (?) bo prof. , bo PAN etc. Wystawiają go jako forpocztę. Czytaj: Jest ten pan, będzie interwencja w sejmie.