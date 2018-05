Mateusz Morawiecki nazywa opozycję "turboliberalną". "Ludzie o kamiennych sercach"

awm10 godzinę temu Oceniono 37 razy 35

"Ludzie o kamiennych sercach, którzy niszczyli PGR-y w latach 90-tych, zakłady pracy, bezrobocie 25 proc., zrobili nic, albo prawie nic w sprawach społecznych .."

A co robił wtedy Mateusz M.?

Z WIKI: "Kształcił się następnie na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University, a w 1995 uzyskał dyplom Master of Business Administration na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie Hamburskim. Studiował także na Uniwersytecie Bazylejskim[8] i w Kellogg School of Management przy Northwestern University[9]."

Czyli taki klasyczny życiorys opozycjonisty z komuny.