Scheuring-Wielgus mówiła, że niepełnosprawnymi zajmuje się "od zawsze". Została sprawdzona

antoszek22 10 minut temu Oceniono 5 razy 3

Poseł mularczyk prawa i sprawiedliwosci który wprowadził panią Iwonę w 2014 jest lepszy

On zajmował sie od zawsze eksmisją niepełnosprytnego sąsiada



Choć mężczyzna o swoje ''domostwo'' dbał, nie pił, cieszył się sympatią i radził sobie, 'pomóc' właśnie jemu postanowił poseł Mularczyk. Listy interwencyjne wpływały do gminy na poselskim papierze, miały więc specjalny tryb. Bezdomnego sprawdzali m.in. i sanepid, i policja. Zdaniem sąsiadów posłowi nie tyle chodziło o dobro, co o poprawę widoku z okna.