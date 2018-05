Tak politycy PiS mają mówić o zdrowiu prezesa. Wyciekła instrukcja z "przekazem dnia"

Do wewnętrznego pisma Prawa i Sprawiedliwości dotarła Agencja Informacyjna Polska Press, która opublikowała jego treść. Pojawiają się wytyczne, jak politycy PiS mają mówić na dany temat. "Przekazy dnia" czy "ściągawki" dla polityków są znane od lat, jednak po raz pierwszy w mediach pojawiła się cała taka rozpiska.

"Brief specjalny do programów weekendowych 19-20.05.2018" - tak zatytułowano pismo, choć jak wskazuje AIP, stanowiska w większości spraw zapewne się nie zmienią.

"Przyczyną pobytu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu jest wyłącznie choroba kolana" - głosi zapis punktu 18. Oprócz tego politycy dostali przykaz, by mówić, że o tym, jak długo w szpitalu pozostanie Kaczyński, zdecydują lekarze.

Temat przekazania nagród na cele charytatywne politycy PiS mają "uznawać za zamknięty". Obniżka wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców? "Jeśli społeczeństwo tego chce, a widać wyraźnie, że chce, to my się przychylamy do tej decyzji" - głosi jedna z podpowiedzi.

Sporo poświęcono 5. punktowi czyli "Hipokryzji PO", w którym punktowane są "straty finansowe za rządów PO" czy nagrody dla urzędników z warszawskiego ratusza. Ten punkt liczy prawie 2 strony A4.

Protest rodziców w Sejmie

Wzrost cen paliw? W rozpisce podkreślono, że należy wskazywać, że rosną ceny ropy naftowej, które są efektem "premii strachu związanej z zerwaniem przez USA porozumienia z Iranem", a ceny paliw i tak są najniższe w Europie.

Sporo miejsca poświęcono też protestowi rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Pojawiły się instrukcje, by mówić o daninie solidarnościowej, która ma być częścią "mapy drogowej systemu wsparcia osób niepełnosprawnych".

Ogólnie ws. protestu politycy mieli podkreślać, że ustawy przyjęte przez Sejm spełniają ich postulaty, a rząd premiera Morawieckiego "myśli o niepełnosprawnych".

Jesteśmy zdziwieni, bo protestujący zmienili postulaty (domaganie się podniesienia renty socjalnej powyżej emerytury minimalnej ZUS, zmiana postulatu 500 zł na rehabilitację na 500 zł gotówką

- czytamy.