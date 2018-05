Protestujący w Sejmie już "odgrodzeni". W sejmowym holu zawisły kotary

piramidopolopirynowicz godzinę temu Oceniono 27 razy 9

Ukryć, schować, zasłonić problem .. "Nie mów nikomu, co się dzieje w domu" - to stara maksyma znana wyszywanych kuchennych makatek z głębokiego PRL-u .. Namiętnie praktykowana przez "polokatoli" - codziennie bijących dzieci i zony, chlających na umór, ale w niedziele równym rzędem w garniturach do komunii ... Ulubiona maksyma PiSu i Kukiza, zwłaszcza w kontekście "donoszenia przez opozycję na swój kraj" w Brukseli .. Ciemne pis-pustaki z mentalnością chłopków zagrodowych.