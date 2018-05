Ile emerytury dostaje Jarosław Kaczyński? Oświadczenia majątkowe posłów za 2017 rok

Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego wynika, że w 2017 roku otrzymał 77 323,77 zł emerytury, czyli prawie 6,5 tys. zł miesięcznie. Prezes PiS zaczął pobierać emeryturę dwa lata po osiągnięciu wieku emerytalnego - w połowie 2016 roku. Wtedy otrzymał 38 255 tys. zł.

Oświadczenia majątkowe posłów. Ile emerytury ma Kaczyński?

Z oświadczenia prezesa PiS wynika też, że spłacił 200 tys. zł pożyczki, którą zaciągnął od swojej przyjaciółki Janiny Goss. Jak tłumaczył, potrzebował pieniędzy na leczenie i opiekę dla chorej mamy. W zeszłym roku Jarosław Kaczyński miał do spłacenia jeszcze 45 tys. zł, które najwyraźniej uregulował w zeszłym roku.

Ponadto prezes PiS ma 19 tys. zł oszczędności. Jako poseł zarobił 118 tys. zł oraz otrzymał 30 tys. zł parlamentarnych diet. Kaczyński ma też kredyt - 127 tys. zł w SKOK-u. W 2016 roku miał 135 tys. zł tego kredytu, czyli przez rok spłacił 8 tys. zł.

Jarosław Kaczyński jest też właścicielem 1/3 domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych o wartości 1,5 mln zł. To oznacza, że prezes ma z tego tytułu ok 500 tys. zł.

Jak wyglądają oświadczenia majątkowe poszczególnych posłów?

Najbogatszym posłem jest z kolei Marek Jakubiak z Kukiz’15, właściciel kilku polskich browarów. Udziały posła w trzech spółkach są warte ponad 61 mln zł. Oprócz tego w skład majątku posła wchodzą trzy mieszkania o łącznej wartości 1,7 mln zł. Jakubiak posiada też cenne dzieła sztuki: m.in. obrazy Wojciecha Kossaka (wart 70 tys. zł) czy obraz Jana Styki (wart 80 tys. zł).

Jak wygląda majątek Krystyny Pawłowicz? Posłanka PiS ma ok. 75 tys. zł oszczędności oraz ponad 2 tys. zł dolarów. Jest też właścicielką dwóch mieszkań: jednego o powierzchni 95 metrów kwadratowych, które jest warte ok. 550 tys. zł, oraz drugiego, które ma 35 metrów kwadratowych i które jest warte ok. 200 tys. zł. Ponadto Krystyna Pawłowicz w 2017 roku otrzymała prawie 7 tys. zł za wynajem lokalu, a także zarobiła jako wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce - od stycznia do października 60 tys. zł brutto. Od października jej pensja wzrosła o prawie tysiąc złotych i wynosiła prawie 7 tys. zł. Posłanka Pawłowicz pobiera też emeryturę - w 2017 roku otrzymała 54 tys. zł (4514 zł miesięcznie). Posłanka nie napisała w oświadczeniu, czy jest to kwota brutto czy netto. Pawłowicz zarabiała też w KRS – jej dieta za udział w posiedzeniu wynosiła ok. 650 zł za jeden dzień. Posłanka nie napisała, ile łącznie zarobiła w KRS. Z Sejmu Krystyna Pawłowicz otrzymała 107 tys. zł uposażenia oraz 32 tys. zł diety parlamentarnej. Posłanka PiS posiada też metale przemysłowe w depozycie o wartości ok. 120 tys. zł.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer posiada razem z mężem 590 tys. zł oszczędności w ramach wspólnoty majątkowej. Ponadto ma papiery wartościowe warte 544 tys. zł. Szefowa Nowoczesnej jest współwłaścicielką domu o powierzchni 180 metrów kwadratowych, który stoi na ponad 700-metrowej działce. Jest wart 830 tys. zł. Lubnauer jest też współwłaścicielką 32-metrowego mieszkania wartego 190 tys. zł. Posłanka Nowoczesnej posiada 61831 sztuk akcji firmy Toya SA, jednak nie napisała, jaki dochód otrzymała z tego tytułu w zeszłym roku. W Sejmie Katarzyna Lubnauer zarobiła 137 tys. zł oraz otrzymała 30 tys. zł diety parlamentarnej. Szefowa Nowoczesnej ma też długi - ma do spłacenia kredyt hipoteczny, który zaciągnęła w 2008 roku. Z 260 tys. franków Lubnauer do spłacenia zostało 173 tys. franków.

Z kolei posłanka PiS Joanna Lichocka przez lata pracy w mediach dorobiła się dwóch mieszkań wartych w sumie 2,3 mln zł, a także kilka działek o łącznej wartości 2 mln zł. W 2017 roku posłanka PiS zarobiła dodatkowo 78 tys. zł z wynajmu mieszkań. Ma także zadłużenie w postaci kredytu hipotecznego w wysokości 190 tys. zł.

Jak wygląda majątek szefa PO? Grzegorz Schetyna ma ok. 755 tys. zł oraz 900 dolarów oszczędności. Jeśli chodzi o papiery wartościowe, polityk ma kilka polis ubezpieczeniowych oraz ubezpieczenie emerytalne w III filarze. Szef PO nie napisał jednak ile dokładnie wynosi wartość tego składnika majątku, a jedynie ile wynoszą składki miesięczne na poszczególne polisy (354,28 zł, 235,18 zł, 165,74 zł). Schetyna jest też współwłaścicielem 240-metrowego domu o wartości 1,2 mln zł, a także dwóch mieszkań: 34-metrowego o wartości 200 tys. zł oraz 54-metrowego wycenianego na 350 tys. zł. Grzegorz Schetyna w punkcie „inne nieruchomości” wpisał dwa kolejne mieszkania o powierzchni 33,6 oraz 32,8 metrów kwadratowych. Na pierwsze wpłacił dwie raty o wartości 77 tys. zł, na drugie – również dwie, w wysokości 45 tys. zł. Szef PO ma też dwa samochody BMW: jeden z 2008 roku oraz drugi z 2017 roku (ten w leasingu).

Władysław Kosiniak-Kamysz ma z kolei 18,5 tys. zł oszczędności (w tym 3,5 tys. zł w funduszu inwestycyjnym). Szef PSL ma mieszkanie o powierzchni 86 metrów kwadratowych, warte 600 tys. zł oraz kilka działek wartych 246 tys. zł, a także garaż wart 50 tys. zł. Kosiniak-Kamysz jest też współwłaścicielem samochodu marki volkswagen z 2003 roku.

Oświadczenia posłów dostępne są na stronie internetowej Sejmu >>>