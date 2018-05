Zgromadzenie Parlamentarne NATO w polskim Sejmie. Obrady potrwają cztery dni

Wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO rozpocznie się w piątek 25 maja, a zakończy 28 maja w poniedziałek. Spotkania odbędą się w salach plenarnych Sejmu i Senatu, a także w Sali Kolumnowej, czyli bezpośrednio obok miejsca, gdzie odbywa się protest osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów.

Wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO - plan

Uczestnicy sesji będą rozmawiali o wyzwaniach i zagrożeniach dla współczesnego bezpieczeństwa światowego.

Na piątek 25 maja zaplanowany jest briefing prasowy przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Sekretarza Generalnego Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu do ZP NATO.

Prace Zgromadzenia odbywają się na sesjach plenarnych oraz na posiedzeniach pięciu komisji: Politycznej, Obrony i Bezpieczeństwa, Nauki i Technologii, Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa oraz Ekonomicznej i Bezpieczeństwa. Odbędą się one w sobotę 26 maja i niedzielę 27 maja.

Podczas posiedzeń komisji przewidziane są wystąpienia przedstawicieli rządu, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych i NATO.

Wśród tematów pojawi się wzmacnianie polityki odstraszania NATO na wschodzie, przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, wyzwania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, sprawa Korei Północnej, przyszłość przemysłu kosmicznego czy bezpieczeństwo w Afganistanie.

W weekend parlamentarzyści z państw członkowskich NATO będą dyskutować na temat opracowanych przez komisje ZP NATO sprawozdań

Najważniejszym punktem szczytu będzie sesja plenarna, która odbędzie się w poniedziałek 28 maja. Podczas niej głos zabiorą „najwyżsi przedstawiciele władz Polski - gospodarza wydarzenia, NATO i ZP NATO” - czytamy na stronie Sejmu. Na razie nie wymieniono nazwisk osób, które tego dnia przemówią. Poinformowano, że szczegółowy program sesji zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Czym jest Zgromadzenie Parlamentarne NATO?

Zgromadzenie Parlamentarne NATO składa się z 260 członków pochodzących z 29 państw członkowskich NATO oraz z 12 krajów stowarzyszonych, czterech delegacji krajów stowarzyszonych regionu Morza Śródziemnego, a także 8 delegacji parlamentarnych-obserwatorów. Zgromadzenie Parlamentarne NATO spotyka się co roku podczas dwóch sesji plenarnych - jesienią i wiosną, które odbywają się w kolejnych państwach członkowskich.

Polska delegacja Sejmu i Senatu do ZP NATO liczy 12 przedstawicieli i 12 zastępców (9 posłów i 3 senatorów.) Przewodniczącym polskiej delegacji jest poseł Marek Opioła. Delegacja naszego kraju jest stałym członkiem ZP NATO od 1999 roku, czyli od momentu wstąpienia Polski do NATO.

Czym zajmuje się Zgromadzenie Parlamentarne NATO?

Czym zajmuje się Zgromadzenie Parlamentarne NATO? Działa m.in. na rzecz wzmocnienia więzi między państwami członkowskimi NATO, promuje demokrację parlamentarną, gospodarkę rynkową oraz kontrolę parlamentarną nad siłami zbrojnymi, a także zapewnia kontakt między NATO a parlamentami narodowymi.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO zostało utworzone w 1955 roku i jest niezależne od Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, ale utrzymuje regularne i intensywne relacje z NATO. Członkowie ZP co roku spotykają się z sekretarzem generalnym NATO, który przemawia podczas sesji ZP i ustosunkowuje się do podejmowanych prze nie uchwał.

Podczas wiosennej sesji ZP NATO w Warszawie wstęp do Sejmu będzie możliwy jedynie dla posiadaczy specjalnych przepustek oraz dla dziennikarzy, którzy uzyskali stosowną akredytację.

To nie pierwszy raz, kiedy ZP NATO odbywa się w polskim Sejmie. W przeszłości miało to miejsce dwukrotnie: w dniach 27-31 maja 1999 roku oraz od 12 do 16 listopada 2010 roku.