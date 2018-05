Jarosław Kaczyński po operacji. "Prezes nie jest tancerzem, więc nie potrzebuje kolana do pracy"

polak.podatnik 2 godziny temu Oceniono 34 razy 32

cała ta sytuacja pokazuje w jakim kraju żyjemy:



- szeregowy poseł, który nigdy złotówki nie przyniósł do NFZ (życie na koszt obywateli od dziesiątek lat) w trybie pilnym przechodzi operacje kolana, ile na ten zabieg z NFZ musi czekać tzw gorszy sort który de facto za to wszystko płaci?

- szeregowy poseł przebywa w sali VIP, ordynator skacze wokół niego jak piesek, aportuje mu też kule, czy na takie traktowanie może liczyć zwykły obywatel?

- szeregowy poseł przebywa sobie w szpitalu ile chce, blokując miejsce dla innych oczekujących, tymczasem zwykłego pacjenta wysyła się do domu po dwóch dniach,



taką sobie rasę panów wyhodowaliśmy, brawo Polacy!