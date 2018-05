"Mało było okazji do wydawania pieniędzy, bo jestem skąpy". Kownacki o zwrocie premii

tadjan 3 godziny temu Oceniono 9 razy 7

no to teraz oddaj kasę do budżetu złodzieju, bo darowiznę możesz dać ze swoich pieniędzy...... a tak na marginesie Caritas pokazał się legalnym i oficjalnym złodziejem, jak cała mafia watykańska. Przynajmniej to mamy jasne: złodzieje ukradli obywatelską kasę, którą przekazali kolejnemu złodziejowi....... a ten złodziej wyremontuje np. dworek pijakowi głodziowi. i tak to się kręci.