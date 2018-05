Andrzej Duda na spotkaniu z reprezentacją. "Nagle krzyknął Grzegorz Krychowiak: "Rób zdjęcia!"

Andrzej Duda zaskoczył własnego fotografia. Sytuacja miała miejsce podczas spotkania prezydenta z reprezentacją Polski w piłce nożnej.

Andrzej Duda zaprosił reprezentację Polski

Piłkarskie gwiazdy odwiedziły Andrzeja Dudę na Helu. Prezydent zapewnił, że w czasie Mundialu 2018 w Rosji będzie trzymać za nich kciuki. - Trzymam kciuki i niezależnie od wszystkiego możecie być pewni, że jestem z wami. Wy będziecie walczyć na boisku, my będziemy walczyć z różnego rodzaju emocjami - mówił.

Później przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie. Fotograf zaczął wszystko szykować, gdy nagle... - Ustawiam wszystkich do zdjęcia grupowego. Nagle krzyknął Grzegorz Krychowiak - "Rób zdjęcia. Prezydent pomaga znosić wózek!". W sumie to już nie pierwsza taka sytuacja (dla PAD to norma) ale widać, że ciągle zaskakuje - opisał osobisty fotograf prezydenta, Jakub Szymczuk.

Andrzej Duda nie pierwszy raz pospieszył z pomocą w oficjalnej sytuacji. W 2015 roku prezydent wziął udział w obchodach Święta Dziękczynienia w warszawskim Wilanowie. Gdy wiatr porwał hostię podczas nabożeństwa, Andrzej Duda rzucił się by ją podnieść, po czym zaniósł abp. Kazimierzowi Nyczowi.

W 2016 r. Andrzej Duda w czasie uroczystości odpowiedział na prośbę uczestniczki Powstania Warszawskiego. - Może przyjdzie jakiś harcerz i przeczyta, bo nie widzę… Na ochotnika, chłopcy! - apelowała weteranka. Wtedy podszedł sam Andrzej Duda.

Mundial 2018

Piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 16 lipca. Polska w fazie grupowej zmierzy się z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Na mundialu biało-czerwonych nie było od 2006 i turnieju w Niemczech.