Jarosław Kaczyński w szpitalu. Prezes PiS polecił przekazać kilka słów na Twitterze

Jan Kos pół godziny temu Oceniono 23 razy 23

Jakby to powiedział ks. prof. Edward Staniek: „Modlę się o mądrość dla prezesa, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni – modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska”