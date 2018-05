Krzysztof Brejza pozywa do sądu TVP. Chodzi o nagrody dla partnerki Jacka Kurskiego

By dowiedzieć się, ile i na jakie kwoty w TVP przyznano nagrody, poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza w kwietniu wysłał faksem do publicznej telewizji wniosek o udzielenie mu informacji publicznej. A chciał wiedzieć, ile TVP wypłaciła ich w 2016 i 2017 r. - z wyszczególnieniem członków zarządu (Jacek Kurski, Maciej Stanecki), szefów oddziałów regionalnych i innych najwyżej nagradzanych pracowników. Pytał także o nagrody dla Joanny Klimek, która jest partnerką życiową prezesa TVP, oraz członków rad programowych.

TVP wzywała Brejzę do składania wniosków na piśmie i podpisanego własnoręcznie, a nie wysłanego faksem, jak czynił to Brejza. Poseł uznaje to wezwanie za bezprawne i na dowód w skardze do sądu wskazuje wyroki sądów administracyjnych nakazujących odpowiadać na pytania zadane choćby e-mailem. Od momentu wysłania faksów minęło już 14 ustawowych dni na odpowiedź, więc Brejza uznał: TVP łamie prawo.

Krzysztof Brejza pyta. TVP odpowiada: Inni dostali więcej

Media często rozpisywały się o Joannie Klimek, która w 2016 r. zaczęła pracę w Biurze Koordynacji Programowej TVP jako dyrektorka, szefowała też marketingowi. Z firmy odeszła w październiku 2016 r. uzasadniając to nowymi wyzwaniami zawodowymi. TVP pisała, że "zakończyła pracę w telewizji ze względu na nawiązanie osobistej relacji z prezesem Jackiem Kurskim".

Media ("Fakt" i "GW") pisały o 50-60 tys. zł nagród dla niej. TVP od razu zapowiedziała pozwy. Konkretnych kwot nagród dla Klimek Kurski nie ujawnił. W pozwie wobec "Faktu", który napisał o 60,8 tys. zł nagród dla Klimek, TVP nie zakwestionowała nawet kwoty, a jedynie uczepiła się pobocznych kwestii poruszonych w publikacji.

W oświadczeniu TVP, w którym również nie zakwestionowano kwoty ponad 60 tys. zł dla Klimek, można było za to przeczytać: "Dyr. Klimek była jedną z 208 osób nagrodzonych w 2016 r. Nie była również najwyżej nagradzaną osobą w telewizji. Wyższe od dyrektor Klimek nagrody uzyskało w 2016 r. dziewięciu innych pracowników TVP. Należy zaznaczyć, że zgodnie z najwyższym standardem etyki i profesjonalizmu dyrektor Joanna Klimek zakończyła pracę w telewizji ze względu na nawiązanie osobistej relacji z prezesem Jackiem Kurskim. W okresie blisko 4 miesięcy bezpośrednio poprzedzających odejście z TVP dyr. Klimek nie otrzymywała żadnych nagród. Nie bez znaczenia jest fakt, że kwota nagród i premii przyznanych 2016 r. była o 40 proc. niższa niż przyznanych za czasów prezesury Juliusza Brauna i Janusza Daszyńskiego".

Krzysztof Brejza czeka. Teraz już na wyrok

Dokładne kwoty z pieczęcią TVP chciał od Jacka Kurskiego uzyskać Krzysztof Brejza. Odpowiedzi z liczbami nie otrzymał. Złożył więc skargę na bezczynność Telewizji Polskiej, która ma polegać właśnie na wcześniejszym nieudzieleniu mu odpowiedzi. Brejza napisał w uzasadnieniu, że jego kwietniowy "wniosek obejmował również pytania o to, czy jakiekolwiek nagrody otrzymała podczas swojej pracy dla TVP S.A. pani Joanna Klimek, która prywatnie - jak podawały szeroko media - jest konkubiną prezesa TVP S.A. pana Jacka Kurskiego". I przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zarzuca spółce pod wodzą Kurskiemu naruszenie art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W skardze zażądał, by sąd zobowiązał TVP do rozpoznania kwietniowego wniosku i przesłania mu danych o nagrodach. Brejza chce ponadto, aby sąd stwierdził, że TVP dopuściła się sprawie bezczynności i aby pokryła koszty postępowania. Poseł wpłacił po 100 zł opłaty za skargę i czeka na wyrok.

Brejza świdruje TVP kolejnymi wnioskami o informacje. Wcześniej chciał, aby publiczna telewizja ujawniła, ile wydała na współpracę ze spółką Solvere, założoną przez PR-owców PiS Annę Plakwicz i Piotra Matczuka (dziś, po przerwie, znów pracowników kancelarii premiera). TVP zasłoniła się tajemnica przedsiębiorstwa.

Pytał też, czy Jacek Kurski otrzymuje dodatek do wynajmu mieszkania w Warszawie - tego też dotyczy skarga do sądu administracyjnego. Temat ten wypłynął, bo jeden z dziennikarzy na Twitterze zagaił do Kurskiego, czy "wyłudza kasę czy po prostu nie ma gdzie w Warszawie mieszkać?". W tej kwestii TVP wydała parę miesięcy temu oświadczenie, że prezes nie ma żadnego własnego lokum w stolicy.

TVP wydaje oświadczenie

Przed godz. 15 na stronie Centrum Informacji TVP pojawiło się następujące oświadczenie:

Wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, przesłany przez Pana Brejzę nie spełniał wymogów formalnych. TVP zwróciła się o uzupełnienie jego braków formalnych, jednakże nie zostało to uczynione przez pytającego w przepisanym terminie.

Równocześnie zwracamy uwagę, że TVP przestrzega przepisów prawa i w związku z tym nie może ujawniać danych osobowych, w tym wynagrodzeń osób, które nie pełnią funkcji publicznych.