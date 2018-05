Brudziński pytany o zawieszenie zarządu Obywateli RP. "Nikogo nie chcemy dopadać"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło do sądu wniosek w sprawie Fundacji Wolni Obywatele RP. MSWiA domaga się zawieszenia obecnego zarządu Fundacji oraz wyznaczenia zarządcy przymusowego.

Powodem ma być naruszenie postanowień statutu Fundacji oraz nawoływanie do aktów naruszania prawa - informuje ministerstwo. Działacze Obywateli RP oceniają, że jest to "akt polityczny" i podkreślają, że nie mają sobie nic do zarzucenia.

Dokumenty w tej sprawie złożył w listopadzie poprzedni minister Mariusz Błaszczak. Obecnym szefem resortu jest Joachim Brudziński.

- Nikogo nie chcemy dopadać. Tak jak w wypadku każdego obywatela Rzeczpospolitej prawo musi być stosowane, tak samo w wypadku tej fundacji - przekonywał w programie "Jeden na Jeden" w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Dodał, że "dzisiaj jest piłka po stronie sądu".

- Byłem świadkiem zdarzeń wywołanych przez Obywateli RP, które w sposób oczywisty łamały obowiązujące prawo i wielokrotnie byłem świadkiem, gdy wzywali do łamania prawa - stwierdził Brudziński.

Joachim Brudziński o organizacjach narodowych

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał szefa MSWiA, czy podobne decyzje zapadną wobec organizacji narodowych, m.in. ONR-u czy Młodzieży Wszechpolskiej.

- Jestem ostro krytykowany ze strony narodowców za działania, które podjęła policja, właśnie egzekwując prawo. Mam na myśli chociażby to, że po rozwiązaniu przez prezydenta Katowic zgromadzenia Młodzieży Wszechpolskiej wkroczyła policja - odpowiedział Brudziński.

Minister nie zadeklarował jednak wprost, czy w najbliższych tygodniach resort podejmie jakiekolwiek kroki ws. narodowców.

- Jeżeli będzie stwierdzone łamanie prawa przez kogokolwiek, czy będzie spod znaku Szczerbca, czy będzie spod znaku Falangi czy Antify, będzie bezwzględnie prawo egzekwowane. Od tego jest policja - mówił.