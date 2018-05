Brudziński pytany o kolano prezesa PiS. "Każdy, kto próbował za nim nadążyć, miał z tym problem"

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński został zapytany w programie "Jeden na Jeden" w TVN24 o pobyt prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu przy ul. Saszerów. Kaczyński trafił tam na początku maja w związku z problemami z kolanem.

- Rozpocznę od złej informacji, przede wszystkim dla tych, którzy albo to życzą panu premierowi Kaczyńskiemu szybkiej politycznej emerytury, albo, co już jest wyjątkowo obrzydliwe i co jest swego rodzaju moralnym barbarzyństwem, rozpuszczają różnego rodzaju informacje, poprzez szeptankę, wrzucanie do portali społecznościowych wyjątkowo paskudnych, nieprawdziwych, kłamliwych, załganych informacji na temat stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził na początku Brudziński.

Dodał, że już w wakacje ubiegłego roku był pytany o to, czy Jarosław Kaczyński przebywa w klinice onkologicznej w Bydgoszczy, a we wtorek pytano go o rzekomy pobyt w klinice w Gliwicach.

- Jarosław Kaczyński rzeczywiście ma problem: z kolanem. To kolano go boli, pracują nad tym kolanem wybitni ortopedzi, ale na polityczną emeryturę się nie wybiera - powiedział szef MSWiA.

- Ci wszyscy, łącznie z tymi wszystkimi delfinami czy tymi, którym być może roi się w głowie coś na kształt zamiany pana premiera Kaczyńskiego albo zastąpienia go na stanowisku szefa partii muszą jeszcze uzbroić się w długą i to bardzo długą cierpliwość - dodał.

Joachim Brudziński o spacerach Jarosława Kaczyńskiego

Minister spraw wewnętrznych zapewnił, że "Jarosław Kaczyński ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w partii". - Kolano zostanie wyleczone mam nadzieję w niedługim okresie i wróci do intensywnej pracy - dodał Brudziński. Podkreślił, że na obecnym etapie leczenia "nie ma mowy o operacji".

- Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który bardzo intensywnie spacerował, jeszcze kiedyś spędzając urlopy ze swoim ś.p. bratem Lechem Kaczyńskim. Każdy, kto kiedyś próbował nadążyć za Jarosławem Kaczyńskim, miał z tym problem, w najlepszym wypadku dostawał tylko zadyszki. Jarosław Kaczyński na pewno to kolano w jakimś sensie przesilił

- wyjaśnił polityk w TVN24.