Ten sondaż pokazuje, co myślimy o Unii Europejskiej. Poparcie wyższe niż w innych krajach

60 proc. mieszkańców unijnych państw ocenia pozytywnie członkostwo we wspólnocie - wynika z sondażu Eurobarometr, na który powołuje się Polsat News. Ponad dwie trzecie badanych stwierdziło, że ich kraj skorzystał z przynależności do UE. To najwyższy wynik od 35 lat.

W przypadku Polski poparcie dla Unii Europejskiej wynosi obecnie 70 proc. To spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do ubiegłorocznego sondażu. 5 proc. respondentów uważa, że przynależność do UE jest czymś złym.

W sondażu Eurobarometr zrealizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej przebadano 27 601 uczestników z 28 państw. Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w okresie między 23 a 26 maja 2019 roku.