Adam Hofman w swoim pierwszym programie rozmawiał z Macierewiczem. Dostał pochwały od gościa

Adam Hofman, były polityk i rzecznik PiS, a ostatnio PR-owiec, zadebiutował w swoim programie w portalu WP.pl. Były poseł będzie tam prowadzić rozmowy z politykami. Taki format programu od początku wywoływał komentarze wśród dziennikarzy. Niektórzy wyrażali wątpliwości wobec programu, w którym były polityk wchodzi w rolę dziennikarza. Jednak sam Hofman podkreślał, że "dziennikarzem nie jest".

Hofman zaczął od powiedzenia Antoniemu Macierewiczowi, że mówi się o nim jako o "wyrwanym sercu prawicy". Ten dziękował i dodawał, że jeśli już ma być sercem, to na pewno nie jest ono "wyrwane". - Jedność Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie kluczowa - mówił. - Jest najważniejsza - wchodził mu w słowo Hofman.

Prowadzący pytał też o stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, zaznaczając, że w temacie pojawia się wiele plotek. - My doskonale wiemy, że prezes zawsze w dobrej formie - dodał były poseł. Macierewicz nie powiedział nic o szczegółach, a jedynie zapewniał o "silnej woli i determinacji" prezesa PiS. - Ma się dobrze i silnie trzyma lejce w ręce - dodał były minister.

Gość chwali prowadzącego

Później Macierewicz chwalił zasługi Hofmana w kwestii "sprawy smoleńskiej", a konkretnie "doprowadzenia do interwencji międzynarodowej ws. katastrofy". - Doprowadzili do tego wbrew podłej walce ludzi z Platformy - dodał. - Zgadza się - przyznał Hofman. Były poseł też dopytywał Macierewicza, czy w kwestii smoleńska dojdzie do postawienia zarzutów Donaldowi Tuskowi i czy zdaje sobie sprawę, że jeśli ten wróci do polskiej polityki, będzie to odbierane jako atak na opozycję. Szef podkomisji smoleńskiej mówił, że prokuratorze przekazano dowody i teraz czeka na decyzję.

Witam, tu Michał Protaziuk. Widzę, że lubisz wiedzieć więcej. Dlatego wypróbuj nasz nowy newsletter >>>