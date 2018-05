Zapytaliśmy ministerstwa o słynny audyt PO-PSL. Efekty? Milczenie lub zasłanianie się prokuraturą

Stan Majewski 4 godziny temu Oceniono 36 razy 20

Te glupie mordy PISSdzielskie nawet nie zdaja sobie sprawy ze to wszystko jest on record ! I Unia (tak ta lewacka zydowska sorowska, Muska, Tuska i Walesy) to widzi i wam nie da piniachow na te wasze fanaberie mostowo-mierzejowe ale tez i dla chlopow. A chlopi juz sie denerwuja. Jeszcze po was przyjda z widlami.

Chamy gorsze od Ruskich. Dno.