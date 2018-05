Dostało się Kościołowi, Szydło, Rydzykowi i "świętym krowom". Wałęsa o sejmowym proteście

Były prezydent Lech Wałęsa w serii wpisów na Twitterze opublikowanych we wtorek odniósł się do sejmowego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy domagają się comiesięcznego dodatku w wysokości 500 zł.

Wałęsa spotkał się z protestującymi w poniedziałek. Wcześniej rozmawiał z nimi również m.in. kardynał Kazimierz Nycz.

"Dziwnym jest milczenie Kościoła i środowisk walczących o życie nienarodzone. Jego Ekscelencja kard Kazimierz Nycz też był u protestujących, ale same słowo od Boga to za mało. Trzeba czynu, działania i konkretnego wsparcia, a nie tylko słów" - napisał Lech Wałęsa.

Były prezydent nawiązał także do kwestii nagród wypłaconych w 2017 r. członkom rządu Beaty Szydło. Politycy zadeklarowali, że zostaną przekazane na Caritas.

"Przypominam, że premie ministrowie dostali z budżetu, a nie z Caritasu i do budżetu powinny zostać zwrócone. Skoro Caritas już otrzymał od wszystkich tych, co wzięli premie, to może te pieniądze transparentnie przelać tak, żeby cała Polska widziała, na rzecz osób niepełnosprawnych" - zaproponował.

Lech Wałęsa przyznał jednak, że "wszyscy wiedzą, że budżet nie jest z gumy". "Wychodzi teraz bokiem „kiełbasa wyborcza” przy ogromnym długu publicznym, o którym PIS milczy. Dlaczego to jest wszystko złe, skoro podobno jest tak dobrze z finansami publicznymi?" - pytał były prezydent.

Lech Wałęsa o "świętych krowach

"Jest wiele w Polsce „świętych krów” które, jak trzeba krzyczeć na manifestacjach, to krzyczą, że będą bronić życia. Za życie nienarodzone gotowi są walczyć. Dlaczego nikogo z nich teraz nie ma? To jest ogromna hipokryzja. Tu jest życie już dawno narodzone i ma problemy. Gdzie jest otrzymujący wsparcie od rządu Tadeusz Rydzyk? To jeszcze ksiądz czy już biznesman? Gdzie jest wicepremier Komitetu Rady Ministrów d/s społecznych pani Beata Szydło, która ma możliwości decyzji przyznania pieniędzy?"

- dopytywał Wałęsa na Twitterze.

Zadeklarował, że "pomoże oraz zrobi wszystko na tyle, na ile będzie mógł".

"Jeżeli będzie taka potrzeba, to zwrócę się o pomoc i wsparcie nawet do Watykanu, do Ojca Świętego Jego Świątobliwości Franciszka" - zapowiedział.

