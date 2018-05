Wałęsa przypomniał rozmowę z Macierewiczem. "To może być nieszczęście dla Polski. Ostrzegam"

sector23 godzinę temu Oceniono 23 razy 17

To był początek diabolicznego planu na wojnę polsko-polską, zmierzającego do systematycznego dzielenia Polaków i osłabiania raczkującej demokracji tworzonej po latach systemu autorytarnego.

Realizatorem tego planu był i jest człowiek, który burzył i torpedował wszelkie inicjatywy wzmacniające państwo polskie. Od lat podkopującego rolę i siłę rządów i autorytet władzy, ten sam człowiek posługując się manipulacją stworzył mit smoleński, zdezorganizował armię i nadal sieje destrukcję.

Zapewniam, że bez udziału Macierewicza lustracja odbyłaby sie tak, czy inaczej - jednak w sposób uporządkowany i dalece bardziej skuteczny niż miało to miejsce. W wydaniu Macierewicza był to skok na archiwa i zasoby SB w celu wyłuskania i odwrócenia najbardziej przydatnych agentów oraz grania ludźmi i ich teczkami prawdziwymi bądź domniemanymi, co ma miejsce do dzisiaj. A jaka straszna i skuteczna to broń najlepiej pokazują przykłady wielu spolegliwych i gotowych wykonać każdy "rympał" polityków.....ot choćby tajemnicze nawrócenie pewnego europosła.....

Przeraża sytuacja, ze taki człowiek jak Macierewicz od lat funkcjonuje w polityce polskiej, siejąc destrukcję i zniszczenie i wypada jedynie pytanie: komu, a raczej jakiemu państwu ma to służyć?! No i wreszcie: komu i jakiej sprawie on służy!?