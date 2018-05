Zła wiadomość dla Andrzeja Dudy. Polakom nie spodobał się pomysł z referendum ws. konstytucji

52,9 proc. badanych ocenia "raczej źle" i "zdecydowanie źle" pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, by w dniach 10-11 listopada zorganizować referendum dotyczące zmian w konstytucji. Tak wynika z sondażu, który na zlecenie "Rzeczpospolitej" wykonała pracownika IBRiS.

Dobrze ten pomysł ocenia 35,6 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie ma 6,4 proc. badanych, a 5,1 proc. nigdy nie słyszało o tym pomyśle. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) na 1100 osobach w dniach 10-11 maja.

Referendum konstytucyjne Andrzeja Dudy

Pomysł referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji prezydent ogłosił 3 maja ubiegłego roku. W tym roku podczas uroczystości trzeciomajowych zapowiedział, że zgłosi do Senatu wniosek o to, by było to dwudniowe referendum, które odbyłoby się 10 i 11 listopada.

- Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI wieku - oznajmił prezydent Andrzej Duda na Stadionie Narodowym podczas kwietniowego kongresu dotyczącego zmian w ustawie zasadniczej.

Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera mówił kilka dni temu w radiowej Jedynce, że prawdopodobnie w czerwcu prezydent przedstawi pytania referendalne. Potwierdził, że pytań w referendum konsultacyjnym nie będzie więcej niż dziesięć.

