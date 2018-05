Sobecka pisze do resortu zdrowia ws. wycofania ellaOne. Takiej odpowiedzi nie przewidziała

lukasz_patrykus godzinę temu Oceniono 43 razy 43

nie bardzo wiem czego się ten Shrek obawia, jej ta pigułka już od jakiś 60 lat, nie jest do niczego potrzebna?

a tak na marginesie to pisowkie "STALOWE DZIEWICE" typu Sobecka, Pawłowicz czy Lichocka myślą ze Polki łykają te tabletki tak raz na tydzień - bo takie to rozpasanie jest jak ktoś nie wierzy w Maryję Zawsze Dziewice