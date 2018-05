3,5 tys. na rękę dla posłów? W porównaniu do innych zawodów - to wciąż sporo

blazen.stanczyk godzinę temu Oceniono 9 razy 5

Niedawno podniesiono pensję trenera polskich skoczków narciarskich na 12,5 tys EURO, czyli więcej niż zarania premier i prezydent łącznie. A kto powinien, drogi Januszu, kochana Grażynko, więcej zarabiać? Ktoś, kto odpowiada, żeby 6 chłopaków daleko latało na nartkach, czy ktoś kto odpowiada za bezpieczeństwo i dobrobyt 38 mln. ludzi? Zaraz powiesz, drogi Januszu: "Ale to dlatego, że Horngacher to fachowiec". Zgoda. A co by szkodziło, żebyście wy razem z Grażynką też głosowali na fachowców?