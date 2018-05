Zbigniew Maj o zatrzymaniu: Mówili, że odpuszczą, jak wskażę jednego z ministrów rządu PO-PSL

siwywaldi godzinę temu Oceniono 19 razy 13

No to poprosimy o KONKRETY, bo jak się powiedziało "a", to trzeba powiedzieć i "b", a nie tak jak obecni liderzy PiS: "wiem, ale nie powiem".



Bo jak na razie, to JEDNO czym się pan wsławił, to oplucie swojego poprzednika (bądź co bądź kolegi), w temacie tego tzw. "bizantyjskiego sracza", urządzenego na zapleczu komendanckiego gabinetu