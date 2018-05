Rzeczniczka rządu komentuje awanturę w Sali BHP. "Bojówki chcą zakłócić rozmowy z Polakami"

W niedzielę po południu Mateusz Morawiecki spotykał się z mieszkańcami Gdańska w Sali BHP gdańskiej stoczni. Przeciwnicy szefa rządu PiS przynieśli ze sobą transparenty, wznosili okrzyki. Premier musiał przerwać spotkanie i w asyście ochrony opuścić pomieszczenie. Na sali pojawiły się transparenty z napisami takimi jak m.in. "Wspieramy protest niepełnosprawnych w Sejmie", "Pycha i szmal", "PiS to pic". W kierunku premiera wykrzykiwano "kłamca" i "Lech Wałęsa". Swoje hasła wznosili zwolennicy PiS. Doszło do szarpaniny, interweniowała policja.

Zanim do tego doszło Morawiecki mówił m.in. o historii miejsca, w którym zorganizwano spotkanie. - Tutaj wspaniali ludzie tacy jak Anna Walentynowicz czy Andrzej Gwiazda, Alina Pieńkowska, Andrzej Kołodziej i Hilary Jastak odegrali wielką rolę w ruchu Solidarności - stwierdził premier. Lecha Wałęsy nie wymienił.

Mateusz Morawiecki nie skomentował sytuacji, odniosła się za to do niej rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. - Brak programu wyraża się wśród opozycji nasyłaniem na nas zorganizowanych grup - powiedziała na konferencji do dziennikarzy - To są na każdym spotkaniu te same twarze, te same pytania. W mojej ocenie nie jest to przypadek, bo spotykamy się z mieszkańcami różnych miejscowości i zawsze na tych spotkaniach pojawia się grupa tych samych osób - przekonywała Kopcińska.

Według niej nie było sytuacji, w której Mateusz Morawiecki był zmuszony do wyjścia ze względu na protestujących. - Premier prezentował program PiS i swojego rządu. Po zakończonym spotkaniu opuścił salę BHP - tłumaczyła rzeczniczka.