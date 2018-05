SLD pod obstrzałem Platformy za wizytę u Rachonia. "Zobaczymy, jak będziecie prosić o poparcie"

bzdziszewiak2 10 minut temu Oceniono 3 razy 3

Halicki, a po co łazisz do TVP PiS? Bo lubisz. Uważasz się za kogoś wartościowego, lepszego? Wszyscy inni niż PiS mają robić tak jak PO? Wolne żarty.

Rozliczyłeś PiS za lata 2005-2007? Nie. Doprowadziłeś za to, do wygranej PiS w 2015. Nie pouczaj innych, SLD wam pamięta hasła - SLD wolno mniej, jak dojedziecie do władzy, to będziecie odmrażać swoje projekty ustaw etc. Krótko mówiąc - wara ci od SLD.