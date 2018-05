Karczewski o proteście w Sejmie: Żal mi tych dzieci, nie mogą zobaczyć jak wygląda wiosna

koles_ziom 2 godziny temu Oceniono 34 razy 26

Jakim prawem ta menda, ten śmieć, te kacze popychadło, śmie mówić w ten sposób? To dzięki jego partyjnym pobratymcom i dzięki temu jak trudno im rozstać się ze żłobem tak się dzieje. Co śmieciu zrobiłeś aby Ci Obywatele nie musieli tam przebywać? Gdzie twoje sensowne propozycje?

Napisał to niepełnosprawny w stopniu znacznym od niedawna, dla którego upadek z kilku tysięcy wynagrodzenia na tysiąc renty to jak plaśnięcie twarzą o beton. I co? Też mi pampersy do jedzenia i dla dzieciaków do zabawy zaproponujesz? Napluł bym ci w twarz gdybym dał radę się dostać w twoje pobliże...