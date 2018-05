TVP pyta o protest rodziców i niepełnosprawnych w Sejmie. Ale nie chodzi o to, kto ma rację

A co na to ci wszyscy, którzy tak bardzo bronili życia nienarodzonego z wadami genetycznymi, organizacje kościelne, o to wchodziło, niech rodzą, a co potem, jak urodzą, niech sami się męczą. Wielkie hasła ratujmy rzycie, dają popularność i glosy, a hasła musimy cos swego oddać, by ci mogli później jakoś żyć, mniej popularne i kosztowne.