W resorcie, którym kierował Morawiecki, rozdano prawie 400 tys. zł "drugich pensji"

Tyle było śmiechu z Bieńkowskiej, jak powiedziała, że żaden fachowiec za 6 tyś nie będzie pracował. PiSie trolle do dziś cytują to zdanie. A tu się okazuje, że nie tylko fachowiec, ale nawet znajomy królika nie chce pracować za grosze. No i premie nie były wypłacane w pieluchomajtkach. Ani nawet w bonach spożywczych.

Dziwne.