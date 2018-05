Donald Tusk bryluje na Instagramie. Przypomniał słynne zdjęcie. "To był szczególny dzień"

Donald Tusk patrzy przez szybę pociągu na gdański krajobraz - to zdjęcie zostało nagrodzone w konkursie Grand Press Photo 2018. Zrobił je Dominik Werner. Powstało w dniu przesłuchania Donalda Tuska w Prokuraturze Wojskowej w 2017 roku. Szef RE jechał na nie pociągiem z Trójmiasta do Warszawy, gdzie na dworcu powitały go tłumy.

Tusk umieścił zdjęcie na swoim Instagramie, podziękował fotografowi i pogratulował mu nagrody w Grand Press Photo 2018. - To był dla mnie szczególny dzień i pięknie to uchwyciłeś - napisał.

"Best model ever" (Najlepszy model) - skomentowała szybko Kasia Tusk, która na Instagramie stworzyła profil Make Life Easier.

Donald Tusk na Instagramie

Donald Tusk na Instagramie szybko zdobywa popularność. Umieszcza tam zarówno zdjęcia prywatne, jak i te ze służbowych podróży. Szefa Rady Europejskiej obserwuje już blisko 40 tysięcy osób.

Grand Press Photo 2018

Fotograf Dominik Werner, który zrobił znane zdjęcie Tuska w pociągu, od 2008 do 2018 roku był reporterem "Gazety Wyborczej Trójmiasto", a obecnie jest związany z Testigo Documentary. W ramach Grand Press Photo 2018 zajął pierwsze miejsce w kategorii Środowisko za zdjęcie zdjęcie harwestera torującego drogę przez las po nawałnicy, która powaliła setki hektarów drzew. Drugie miejsce w kategorii Ludzie zdobyło z kolei zdjęcie Donalda Tuska w pociągu.

Przesłuchania Donalda Tuska

W przypadku przesłuchania w 2017 roku chodziło z kolei o śledztwo dotyczące m.in. sekcji ofiar katastrofy smoleńskiej.

Donald Tusk na kolejne przesłuchanie przyjechał do Warszawy w kwietniu 2018 roku. Tym razem bronił Tomasza Arabskiego, oskarżonego o niedopełnienie obowiązków przy organizowaniu lotu Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska.

To nie koniec przesłuchań Donalda Tuska w Polsce. Kolejne szykuje sejmowa komisja ds. afery Amber Gold. Na to przesłuchanie Tusk ma przyjechać we wrześniu.