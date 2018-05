Ochojska chce pomóc w załagodzeniu protestu. "Nie mają innego wyjścia, jak walczyć do końca"

ziggybum godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Tu mówi Krótki, tu mówi Krótki. Z wakacji w szpitalu polowym.



Zastanawiacie się pewnie, moje dziadki, dlaczego wydałem rozkazy blokowania oblężonej twierdzy sejmu oraz powolnego gnębienia protestujących. Analizujecie, w tych swoich małych główkach, dlaczego po prostu nie rzucamy tym ludziom ochłapu i nie ustępujemy. Otóż właśnie o te wasze małe główki chodzi. Nie doceniacie szujostwa rodaków. Waszego szujostwa.

Spójrzcie, dziadki moje, jak wielu z was chce rozgonienia protestujących, wyrzucenia ich na zbity pysk. I to do was, moje drogie kanalie, się uśmiechamy. Do was robimy znak pokoju. A jest was wielu! Jest was więcej! I wasz Krótki jest z was dumny.



Szczęść Boże!