Wiozła na rowerze 5-letniego synka. Oboje wpadli pod autokar. Matka nie żyje

Kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerowi ZNAJDUJĄCEMU się na przejeździe. To jest identycznie jak z pieszymi na pasach. Ten rower wjechał w autobus a nie odwrotnie.

Tak czy owak biorąc pod uwagę skutki winna jest rowerzystka. Co z tego że tłuszcza wymusi jakiś wyrok na kierowcy autobusu (tak jak kiedyś na Komendzie)? Czy to zwróci życie matki i zdrowie dziecka? A wystarczyło, stosując zasadę ograniczonego zaufania, rozejrzeć się, zwolnić, nawet zatrzymać. A teraz minusujcie do woli. I jeździcie na oślep - do woli, lub do wypadku.