Andrzej Duda nie spotka się w USA z Donaldem Trumpem. Teraz tłumaczy, dlaczego

Jan Osik 3 godziny temu Oceniono 65 razy 59

Duda ma duże szanse, że będzie pierwszym polskim prezydentem, który nie zostanie zaproszony do Białego Domu.

do tej pory WSZYSCY polscy Prezydenci dostawali zaproszenie do WH w pierwszym roku swojego urzędowania.

Adrianowi zaczyna się niebawem czwarty rok i ciągle czeka ...bidulek.

to jest właśnie przykład tego jak pisowska Polska wstała z kolan.