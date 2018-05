Jacek Karnowski nie chce zarabiać mniej. Prezydent Sopotu: Rząd sobie nie obciął

rabingoldblatt pół godziny temu Oceniono 9 razy 5

Nie lubię Karnowskiego ale 12 tysięcy brutto to "normalne" pieniądze jak za taką odpowiedzialność czy stanowisko. W takiej sytuacji 15 czy 18 tysięcy brutto również by nie szokowało. Kolejna rzecz, o której należy pamiętać to to, że prezydent czy burmistrz odpowiadają ze swoich działań przed mieszkańcami. Tak samo mieszkańcy są tymi, który są JEDYNYMI aby ustalić wynagrodzenie włodarza.



PiS yebnął szopkę. Nie pierwszą i nie ostatnią niestety.



PS. Wszyscy, którzy zaczną coś pisać o mieszkaniach, łapówkach i geszeftach jak mają jakieś informacje to niech zgłoszą to prokuraturze a nie rzygają tym szajsem na forum.