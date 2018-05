"Mniej Kuchcińskiego i Terleckiego". Były rzecznik PiS zdradza partii "przepis na sukces"

Były rzecznik PiS Marcin Mastalerek w rozmowie z Radiem Plus stwierdził, że w sprawie niepełnosprawnych widzi "wyciągniętą rękę ze strony premiera Morawieckiego i minister Rafalskiej". - Ze strony rządu została przedstawiona propozycja, która jest wielokrotnie lepsza od tej propozycji, po której skończył się protest za czasów rządów Platformy Obywatelskiej - powiedział Mastalerek, zastrzegając, że nie podobają mu się wypowiedzi "niektórych" posłów PiS na temat protestu w Sejmie.

Marcin Mastalarek: Mniej Kuchcińskiego i Terleckiego

Były rzecznik partii przyznał, że nie rozumie decyzji Marka Kuchcińskiego, który dwóm niepełnosprawnym mężczyznom zakazał wychodzenia z Sejmu. - To szkodzi PiS i dobrej zmianie - stwierdził.

Podczas wywiadu Mastalerek udzielił także rady władzom partii. - Przepis na sukces dla Prawa i Sprawiedliwości, przepis na sukces dla dobrej zmiany to jest więcej prezydenta Dudy, więcej premiera Morawieckiego, a mniej marszałka Kuchcińskiego i Terleckiego - powiedział i dodał: - Jeżeli twarzami na wybory parlamentarne będzie Kuchciński, Terlecki, można by jeszcze wymienić kilka osób, to będę się zastanawiał, jak będzie wyglądała ta kampania (parlamentarna - przyp.).