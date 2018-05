Jeden rejs nie wypalił, więc Fundacja Narodowa zapłaciła za kolejny. "Próbuje ratować twarz"

polakadam 2 godziny temu Oceniono 17 razy 13

Czy to ta sama fundacja pallotynska za pomocą której robi przekręty Sakiewicz?

Polega to na tym że jego strefa wolnego słowa nie jest uprawniona do datków z 1%. Dogadał się więc z pallotynami że wpłaty będą szły do nich z dopiskiem że to na Sakiewicza a oni później mu te pieniądze oddadzą. Zebrał w ten sposób ok. 500 tys przez 4 lata. Środki poszły na firmę jego żony i teścia. To jest materiał dla prokuratury.....