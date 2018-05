"Można dostać się tylko przez okno. Zabarykadował się". Baner i kotara przed gabinetem marszałka

Banner przed wejściem do gabinetu marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (Sławomir Nitras/Twitter, @SlawomirNitras)

Przed wejściem do gabinetu marszałka Sejmu pojawił się baner, który już całkowicie odgradza to pomieszczenie od reszty Sejmu. "Do marszałka można dostać się tylko przez okno. Zabarykadował się w 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej" - kpi poseł Nowoczesnej.

Posłowie opozycji, m.in. Sławomir Nitras z PO i Marek Sowa z Nowoczesnej, zamieścili na Twitterze zdjęcia z "barykadą". Przed wejściem do gabinetu marszałka Sejmu stanął bowiem baner na "550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej", a wejście zostało zasłonięte kotarą. Jak wynika z ich relacji, wcześniej wejścia do gabinetu marszałka broniła Straż Marszałkowska, a obecnie zamknięty jest cały korytarz. Zabarykadować się we własnym gabinecie? Może lepiej od razu w Bieszczady wyjechać? - kpił Sławomir Nitras z PO. Do marszałka Marka Kuchcińskiego można się dostać tylko przez okno. Biedak zabarykadował się w 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej - wtórował mu Marek Sowa z Nowoczesnej. CIS tłumaczy "barykadę" Andrzej Grzegrzółka, szef Centrum Informacyjnego Sejmu, wskazywał z kolei, że ten ograniczony ruch przed gabinetem marszałka to konsekwencje działań posłów opozycji. Wczorajszego wtargnięcia trojga posłów do sekretariatu Marszałka Sejmu i słów, które tam padły, nie można w żaden sposób usprawiedliwić. Ograniczony ruch przed gabinetem to tylko jedna z konsekwencji. Sprawa trafi też do Komisji Etyki - napisał Grzegrzółka, a we wpisie zaznaczył trójkę posłów Nowoczesnej: Marka Sowę, Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Paulinę Hennig-Kloskę. Nie wiadomo jednak, co wydarzyło się w Sejmie. Czekamy na Wasze opinie pod adresem: listydoredakcji@gazeta.pl

