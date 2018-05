Tusk o relacjach KE-Polska: To nie pojedynek, a spór o to, czy Polska będzie praworządnym krajem

W Sofii trwa szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie.Celem spotkania unijnych przywódców z przedstawicielami sześciu państw tego regionu jest ożywienie wzajemnych relacji. Oprócz tego pojawiały się tematy relacji UE-USA i sprawy porozumienia z Iranem.

Ponieważ na szczycie obecny był Donald Tusk, szef Rady Europejskiej, dziennikarze zadali mu pytanie dotyczące sporu między Komisją Europejską a Polską w sprawie praworządności.

- Ja w ogóle nie oczekuję, żeby polski rząd ustępował przed jakimkolwiek ciałem, w tym przed Komisją Europejską. Ja bardzo bym chciał, żeby polski rząd umiał ustąpić wobec oczywistych oczekiwań, właściwie, w ogóle, prawie wszystkich ludzi w Europie, ale przede wszystkim w kraju. Żeby naprawić te rzeczy, które tyle niepokoju wzbudziły i w Polsce i w Europie jeśli chodzi o sądownictwo i TK - mówił Tusk, co zarejestrowały kamery TVN24.

To nie jest pojedynek między polskim rządem a KE. To jest bardzo poważny spór o to, czy Polska będzie praworządnym krajem, czy nie

- stwierdził.

Pytany, czy dojdzie do kompromisu z KE, odpowiedział krótko: - Mam nadzieję, kompromis zawsze jest lepszy.

ZOBACZ TEŻ: Tusk krytykuje politykę Trumpa. "Mając takich przyjaciół, niepotrzebni są wrogowie"

UE zapowiada ochronę swoich firm w Iranie przed sankcjami USA

Sprawa przyszłości umowy nuklearnej z Iranem była jedną z kluczowych podczas spotkania europejskich przywódców w Sofii. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że konieczne jest wypracowanie wspólnie z USA nowego układu z Iranem. - Układu obejmującego zarówno pociski balistyczne, jak również aktywność Iranu w regionie - dodał szef polskiego rządu.

W tej sprawie są różnice zdań, bo nie wszyscy są przekonani co do renegocjacji umowy. Jednomyślna zgoda była natomiast co do europejskich firm działających w Iranie. - Komisja dostała zielone światło, by mogła działać jeśli tylko europejskie interesy będą zagrożone - powiedział szef Rady Donald Tusk.

Do początku sierpnia Komisja ma uaktualnić tak zwaną unijną regulację blokującą. Przepisy zostały przyjęte w połowie lat 90, kiedy USA nałożyły sankcje gospodarcze na Kubę, na które Unia nie chciała się zgodzić. Zgodnie z nimi, unijne firmy nie powinny brać pod uwagę decyzji wydanych przez sądy, czy instytucje krajów trzecich, w tym przypadku USA. To teoretycznie otwierałoby drogę do odszkodowań. Unia jeszcze nigdy z tej regulacji nie skorzystała

Czekamy na Wasze opinie pod adresem: listydoredakcji@gazeta.pl

Timmermans o dialogu z Polską: "Zmiany w rządzie doprowadziły do zmiany atmosfery"

Dzień dobry, tu Michał Protaziuk. Jeśli lubisz nasz portal, to wypróbuj nasz nowy newsletter. Więcej tutaj >>>