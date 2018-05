Prezydent wystąpił na debacie RB ONZ. Poza tematyką prawa, pojawił się wątek Smoleńska i reparacji

g.lesio godzinę temu Oceniono 27 razy 21

Podejrzewam, że na świecie już nawet nie śmieją się z wygłupów, które co chwile serwuje PiS.

Przyjęto już chyba do wiadomości, że w Polsce nie będzie normalnie dopóki państwem kieruje prezes.

Idioctwami serwowanymi przez naszych rządzących przejmują się jak zeszłorocznym śniegiem.

Trzeba będzie niestety co najmniej dekady na odbudowanie wiarygodności Polski na świecie po upadku PiS-u i to jest tragiczne. O rujnacji samego kraju już nawet nie wspomnę