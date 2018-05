Morawiecki ma miliony na koncie, Kamiński kredyt do spłaty. Znamy majątki członków rządu

Oświadczenia o stanie majątkowym członków rządu właśnie pojawiły się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oświadczenia majątkowe ministrów. Mateusz Morawiecki z 6,5 mln zł na koncie

Z dokumentów wynika, że premier Mateusz Morawiecki w 2017 r. miał ponad 6,5 mln zł oszczędności. Szef rządu posiada dwa domy o powierzchni 150 i 100 mkw. Do nieruchomości dochodzą: 72-metrowe mieszkanie i działka o powierzchni 3100 mkw, segment o powierzchni 180 metrów kwadratowych, położony na 400-metrowej działce oraz działkę rolną o powierzchni 2 ha. Jest też współwłaścicielem działki (300 mkw. do dyspozycji). Premier posiada też meble o wartości ponad 100 tys. zł i zabudowę kuchenną wartą 60 tys. zł. .

Beata Szydło ma 162 tys. w funduszach

Przy szefie rządu znacznie skromniej wypadają ministrowie. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w 2017 r. dysponował oszczędnościami w wysokości 183 tys. zł. Gliński jest współwłaścicielem domu o powierzchni 400 mkw. Z kolei wiceminister Jarosław Gowin może pochwalić się 80 tys. zł we wspólnocie majątkowej oraz dwoma mieszkaniami o pow. 98 i 40 mkw. Gowin zarobił w ubiegłym roku 273 tys. zł

Była premier Beata Szydło odłożyła 42 tys. zł, 162 tys. zł ulokowała zaś w funduszach. Mąż pani premier, co zostało ujęte w oświadczeniu, jest właścicielem auta Sang Yong Korando, wartego 49 tys. zł. Była już premier w 2017 r. uzyskała przychód 265 tys. zł. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zgromadził 250 tys. zł i posiada we współwłasności dom o powierzchni 150 mkw. oraz działkę o pow. 45 mkw. Jest też właścicielem sporej połaci ziemi (454 mkw.), którą kupił w przetargu w latach 90'. Jurgiel jeździ samochodem marki ford s max z 200 7 r. W 2017 r. zarobił 271 tys. zł.

Mariusz Kamiński z długami

W porównaniu do innych ministrów skromnie wygląda stan majątkowy Mariusza Kamińskiego. Koordynator służb ma 20 tys. zł w oszczędnościach i jest właścicielem mieszkania o pow. 39 mkw. W 2017 r. zarobił 265 tys. zł. Ponadto Kamiński ma zobowiązanie w postaci kredytu na mieszkanie (85 tys. zł). Beata Kempa uzbierała ponad 47 tys. zł. Wspólnie z mężem ma dom o pow. 146 mkw. Do oświadczenia pani minister wpisała trzy samochody:lancia delta (2011 r. ), citroen c2 (2003 r. ) oraz jeep patriot (2009 r.). W sumie Beata Kempa zarobiła ok. 300 tys. zł.

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny zgromadził 220,5 tys. zł i 1850 euro. Jest współwłaścicielem domu, z którego przypada mu ok. 85 mkw. Jest też współwłaścicielem działki o pow. 22 arów. W sumie ze wszystkich pełnionych urzędów zarobił ok. 327 tys. zł. Elżbieta Rafalska, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej ma w oszczędnościach 345 tys. zł. W oświadczeniu znajduje się dom o pow 180 mkw. Rafalska w sumie zarobiła w 2017 r. ok. 308 tys. zł.

Spore działki i oszczędności Mariusza Błaszczaka

Były szef MSWiA Mariusz Błaszczak zarobił ponad 288 tys. zł. Do oświadczenia wpisał 450 tys. zł oszczędności, z czego 160 tys. zł to majątek jego żony. Błaszczak ma dom o pow. 155 mkw. oraz 49-metrowe mieszkanie. Do tego dochodzą dwie działki: 643 mkw. oraz 576 m w.

Joachim Brudziński, który w styczniu objął ministerstwo po Mariuszu Błaszczaku miał oszczędności w wysokości 200 tys. zł. Z oświadczenia Jacka Czaputowicza, który w styczniu został szefem MSZ, wynika, że w 2017 r. miał 80 tys. zł oszczędności, dom o pow. 167 mkw. (współwłasność )oraz 125-metrowe mieszkanie (współwłasnosć). W ubiegłym roku Czaputowicz zarobił 263 tys. zł. Minister finansów Teresa Czerwińska z kolei zgromadziła 62 tys. zł, 57 tys. euro i ok. 36 tys. dolarów. Minister finansów spłaca kredyty hipoteczne - do spłaty zostało jej 320 tysięcy złotych i 99 tysięcy franków.